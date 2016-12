POL-H: Lahe: Mutmaßlicher PKW-Dieb festgenommen

Hannover (ots) - Beamte des Polizeikommissariats Lahe haben am Freitag, 23.12.2016, gegen 21:40 Uhr, einen 39-Jährigen festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, einen PKW aufgebrochen und versucht zu haben diesen zu entwenden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Halter am Freitagabend die offene Fahrertür an seinem am Eulenspiegelweg abgestellten VW Multivan bemerkt. Beim Nachsehen stellte er den mutmaßlichen Täter noch in seinem Wagen fest. Im weiteren Verlauf konnte der 39-Jährige zunächst flüchten. Der 46-jährige Fahrzeughalter rief die Polizei und verfolgte den Tatverdächtigen mit einigem Abstand. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen den Flüchtenden wenig später am Mittellandkanal fest. Darüber hinaus fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Mannes diverses Aufbruchswerkzeug auf und stellten es sicher.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten PKW-Diebstahls eingeleitet. Er wurde einem Richter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 39-Jährigen. /has, st

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell