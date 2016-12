POL-H: Pattensen: Drei Verletzte bei Unfall auf Landesstraße (L) 460

Hannover (ots) - Gestern Nachmittag, 21.12.2016, gegen 17:15 Uhr ist es auf der L 460 bei Schulenburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen sind dabei leicht und eine schwer verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war ein 78-Jähriger mit seinem 50 Jahre alten Beifahrer in einem VW UP auf der Kreisstraße (K) 202, aus Richtung Jeinsen kommend, in Richtung Schulenburg unterwegs gewesen. Zeitgleich befuhr eine 47 Jahre alte Frau mit ihrem VW Touran die L 460 in Richtung Gestorf. Im weiteren Verlauf missachtete der Senior an der Kreuzung K 202/L 460 die Vorfahrt der aus seiner Sicht von links kommenden Frau - es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 78 Jahre alte Hildesheimer zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu. Sein Insasse aus Hannover sowie die Touran-Fahrerin aus Wennigsen wurden leicht verletzt. Rettungswagen transportierten die Personen in umliegende Krankenhäuser. Nach Schätzungen der Polizei ist ein Gesamtschaden in Höhe von 20 000 Euro entstanden. Während der Rettungsmaßnahmen musste der Kreuzungsbereich kurzzeitig gesperrt werden, es kam zu leichten Behinderungen. /now, zim

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell