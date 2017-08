POL-HH: 170809-5. Zeugenaufruf nach Raub in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots) - Tatzeit: 05.08.22017, 20:30 Uhr Tatort: Hamburg-Billstedt, Öjendorfer Park

Ein 73-jähriger Mann ist am vergangenen Samstagabend von mehreren Jugendlichen geschlagen und beraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder der Tätern geben können.

Der 73-Jährige war auf dem Nachhauseweg auf dem Wanderweg Grootmoorredder, nordöstlich des Öjendorfer Parks. Dort wurde er von fünf bis sechs Jugendlichen auf Fahrrädern überholt, die sich dann auf eine Bank direkt am Wanderweg setzten. Als der 73-Jährige an der Bank ankam, wurde er von einem der Jugendlichen nach einer Wegbeschreibung gefragt, um plötzlich unvermittelt und mehrfach von ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu werden. Im Anschluss traten mehrere der Jugendlichen mit den Füßen auf den zu Boden gestürzten Mann ein, der dabei bewusstlos wurde. Das Opfer stellte später fest, dass aus seinem mitgeführten Trolley Getränke entwendet wurde. Der 73-Jährige zeigte die Tat erst am nächsten Tag bei der Polizei an. Bei der gestrigen ärztlichen Untersuchung wurden ein Rippenbruch, mehrere Prellungen am Oberkörper und am Kopf sowie zwei Platzwunden festgestellt.

Die Ermittlungen führt das Raubdezernat für die Region Mitte II (LKA 164). Der Geschädigte beschrieb alle Täter als Europäer. Einen der Täter beschrieb er genauer wie folgt:

-20-25 Jahre alt -170-175 cm groß und schlankes Erscheinungsbild -dunkelbraune Haare -sprach Deutsch ohne Akzent

Hinweise bitte an die Verbindungsstelle im Landeskriminalamt unter der Rufnummer 4286-56789.

Veh.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell