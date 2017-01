POL-HI: Wohnungsbrand im Fachwerkhaus

Hildesheim (ots) - PK Bad Salzdetfurth: (No) Am Samstag, 14.01.2017 nimmt eine weibliche Zeugin um 04:55 Uhr auf dem Weg zur Arbeit eine starke Rauchentwicklung im ersten OG eines Fachwerkhauses in 31162 Bad Salzdetfurth, Obertstraße 28 wahr. Durch lautes Rufen auf der Straße gelingt es der Frau einen der zwei Bewohner zu wecken. Dieser weckt den zweiten Bewohner und beide verlassen das Haus auf die Straße. Die beiden 24- und 21jährigen männlichen Bewohner bleiben unverletzt. Der Zimmerbrand wurde anschließend durch die alarmierte FFW Bad Salzdetfurth und Wehrstedt unter der Einsatzleitung des Stadtbrandmeisters Matthias Bellgard ge- löscht. Während der Löscharbeiten konnte die Oberstraße nicht befahren werden. Im Einsatz waren insgesamt 35 Feuerwehrkräfte, 1 RTW und 2 Fahrzeuge der FTZ Groß Düngen. Laut den ersten Ermittlungen der Polizei dürfte das Feuer im Bereich eines Nachtspeicherofens entstanden sein. Dort geriet zunächst ein Sessel in Brand.Die komplette Wohnung im OG ist derart verrußt, dass sie zunächst nicht mehr bewohnbar erscheint. Es dürfte ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro entstanden sein. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05063-901115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell