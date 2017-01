POL-FL: Handewitt: Sattelzugmaschine gestohlen

Handewitt (ots) - In Handewitt wurde in der Zeit von Donnerstag, 15:00 Uhr - Freitag, 10:30 Uhr eine auffällige Sattelzugmaschine gestohlen. Unbekannte Täter drangen auf das Gelände im Ortsteil Weding ein. Zunächst brachen sie gezielt einen anderen Lkw auf, der vor der später gestohlenen Sattelzugmaschine der Marke "Scania" stand. Offenbar wollte man den Lkw wegfahren, was nicht gelang. Der Lkw wurde dann weggeschoben, was dafür sprechen könnte, dass mehrere Täter beteiligt waren.

Der "Scania", der als Ausstellungsfahrzeug für Messen dient, konnte daraufhin vom Gelände entfernt werden. Vermutlich wurde er gefahren.

Die Sattelzugmaschine ist silber-blau lackiert und auffällig. Ein Foto ist angefügt und zur Veröffentlichung freigegeben. Der ebenfalls auf dem Foto abgebildete Anhänger wurde nicht entwendet.

Hinweise zum Verbleib der Sattelzugmaschine nimmt das K7 der BKI Flensburg unter 0461-484 0 entgegen.

