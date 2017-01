POL-FL: Leck- Nach Parkrempler unerlaubt von Unfallstelle entfernt!

Leck (ots) - Leck - Am Montagvormittag, zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr, hat ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz von Famila in der Industriestraße vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen dort abgestellten blauen Volvo angefahren und an der vorderen Stoßstange nicht unerheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeistation Leck (Tel.: 04662/891260) dankend entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell