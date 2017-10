POL-MFR: (1680) Versuchter Geldautomatenaufbruch - Zeugensuche

Neustadt/ Aisch (ots) - Am Sonntagmorgen (08.10.2017) versuchten Unbekannte, einen Geldautomaten in einem Verbrauchermarkt in der Nürnberger Straße aufzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 04:00 Uhr waren die unbekannten Einbrecher über das Dach des Marktes eingestiegen und über eine mitgebrachte Leiter zum Geldautomaten im Eingangsbereich hinuntergestiegen. Dort versuchten die Täter den Automaten aufzuflexen, was jedoch misslang. Sie flüchteten anschließend unerkannt, hinterließen jedoch an dem zerstörten Gerät einen Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer /gh

