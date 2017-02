POL-MFR: (185) Mutmaßlicher Rezeptfälscher festgenommen

Nürnberg (ots) - Bei dem Versuch ein gefälschtes Rezept in einer Apotheke in Nürnberg einzulösen, wurde am frühen Donnerstagabend (02.02.2017) ein 29-jähriger Mann festgenommen.

Einer Angestellten der Apotheke im Stadtteil Gostenhof war aufgefallen, dass es sich bei dem Rezept für ein starkes Schlafmittel um eine Fälschung handelte. Die Frau verständigte die Polizei, die den Tatverdächtigen daraufhin festnahm, als er das bestellte Medikament abholen wollte.

Das Falsifikat wurde derweil sichergestellt und gegen den Beschuldigten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Alexandra Oberhuber

