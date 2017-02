POL-MFR: (174) Mutmaßlicher Taschendieb festgenommen

Nürnberg (ots) - Beamte der Nürnberger Kriminalpolizei nahmen gestern Nachmittag (01.02.2017) einen mutmaßlichen Taschendieb fest. Er hatte die Arglosigkeit seines Opfers ausgenutzt.

Der 42-jährige Beschuldigte saß gegen 13:15 Uhr mit einem Komplizen in einem Restaurant des Messegeländes in Nürnberg-Langwasser. Sie hatten neben zwei Gästen an einem gesonderten Tisch in unmittelbarer Nähe Platz genommen. Die beiden arglosen Gäste hatten ihre Jacken über die Stuhllehne gehängt. Diesen Umstand nutzte der Tatverdächtige, um unbemerkt in die Taschen zu greifen. Dabei fiel ihm eine Geldbörse mit mehreren Hundert Euro in die Hände.

Kriminalbeamte hatten den Vorfall beobachtet und gingen auf die Männer zu. Beide ergriffen sofort die Flucht. Der 42-Jährige konnte wenig später festgenommen werden. Nach seinem Komplizen wird gefahndet. Die Beute fand sich bisher noch nicht.

Das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg übernahm die weitere Sachbearbeitung. Der Beschuldigte wird wegen Diebstahls angezeigt.

