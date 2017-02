POL-MFR: (166) Einbruch in Bäckerei - Zeugenaufruf

Zirndorf (ots) - Noch Unbekannte sind von Dienstag auf Mittwoch (31.01. auf 01.02.2017) in eine Bäckereifiliale in Zirndorf eingebrochen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Der Einbruch in die Bäckerei an der Banderbacher Straße, gegenüber der Einmündung zur Vogelherdstraße, passierte zwischen (Di) 17:00 Uhr und (Mi) 01:30 Uhr.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken (KDD) führte daraufhin noch in der Nacht die Spurensicherung am Tatort durch und stellte fest, dass die Täter über ein Fenster in die Filiale eingestiegen sind.

Die Einbrecher stahlen, neben etwas Wechselgeld, Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro und konnten unerkannt mit ihrer Beute flüchten.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Die Nummer des Hinweistelefons beim KDD lautet (0911) 2112-3333.

Alexandra Oberhuber

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell