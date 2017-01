POL-MFR: (162) Großfahndung nach Wohnungseinbrechern

Feuchtwangen (ots) - Gestern (30.01.2017) brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus am Lindenberg in Feuchtwangen ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 00:20 Uhr (31.01.2017) brachen Unbekannte ein Fenster im Erdgeschoß des Wohnhauses am Kappenzipfel auf und durchwühlten das gesamte Anwesen. Mit Bargeld und anderen Wertgegenständen im mittleren vierstelligen Bereich flüchteten die Täter zunächst unerkannt. Am Gebäude entstand durch das gewaltsame Eindringen ein Sachschaden von knapp 2000,-- Euro.

Kräfte der Polizeiinspektion Feuchtwangen konnten im Rahmen ihrer sofortigen Fahndung im wenige Kilometer entfernten Aurach das mögliche Fluchtfahrzeug der mutmaßlichen Täter feststellen. Es stellte sich heraus, dass dieser schwarze VW Touran bereits im Dezember 2016 im baden-württembergischen Neckarsulm, ebenfalls bei einem Einbruch, entwendet worden war.

Im Rahmen der in Aurach durchgeführten Großfahndungsmaßnahmen konnten zwei dunkel gekleidete, männliche Personen erkannt werden, die zu Fuß geflüchtet waren. Eine nähere Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Trotz zahlreicher Einsatzkräfte aus den Bereichen Feuchtwangen, Ansbach und Schwabach, die auch durch einen Helikopter der Polizeihubschrauberstaffel unterstützt wurden, konnten die zwei flüchtenden Männer bislang nicht gefasst werden. Das gestohlene Fahrzeug wurde in Verwahrung genommen und wird spurentechnisch untersucht.

Die Ansbacher Kripo hat die Ermittlungen übernommen bittet um Zeugenhinweise an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333. Insbesondere um verdächtige Wahrnehmungen aus den Bereichen Feuchtwangen und Aurach mit Ortsteilen.

