POL-MFR: (153) Zeugensuche nach Diebstahl einer wertvollen Halskette

Nürnberg (ots) - Am Samstagmittag (28.01.2017) bestahl ein bislang Unbekannter einen Nürnberger Innenstadtjuwelier. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bittet um Zeugenhinweise.

Kurz vor 12:30 Uhr betrat ein etwa 25-Jähriger das Geschäft in der Ludwigstraße und fragte in türkischer Sprache gezielt nach einer bestimmten Halskette. Nachdem ihm die Verkäuferin die Kette angelegt hatte, betrachtete sich der Mann längere Zeit unschlüssig in einem Spiegel.

Nach etwa 10 Minuten drehte er sich plötzlich um und rannte mit der hochwertigen Kette um den Hals aus dem Geschäft. Der Juwelier nahm die Verfolgung auf, verlor den Dieb jedoch Am Plärrer aus den Augen.

Der türkisch sprechende Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Etwa 25 Jahre alt, ca. 185 cm groß, kurzes schwarzes Kopfhaar, kein Bart. Er trug als Oberbekleidung einen schwarzen Mantel.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte unter der Telefonnummer 0911 2112 6115 entgegen.

Christian Daßler/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell