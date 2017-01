POL-MFR: (123) Verhaltenstraining für Bürgerinnen und Bürger

Nürnberg (ots) - Die Polizeiberatung Zeughaus bietet am Donnerstag, 09.03.2017, in der Zeit von 19.00 - 22.00 Uhr, wieder ein kostenloses Verhaltenstraining an. Zielgruppe sind Erwachsene ab 18 Jahren.

Im Rahmen der dreistündigen Veranstaltung wird zunächst in einem theoretischen Teil das geeignete Vorgehen in bedrohlichen Momenten vermittelt. Schon mit diesen Grundkenntnissen ist man gerüstet, um sich nicht mehr unvorbereitet oder ausgeliefert zu fühlen.

Im anschließenden Praxisteil wird vermittelt, mit welcher Körpersprache und wie man verbal auftreten sollte, ob und wenn ja, welche Gegenstände zur Verteidigung mitgenommen werden dürfen und mit welchen einfachen Abwehr- und Schlagtechniken man sich schützen kann.

Veranstaltungsort ist das Polizeipräsidium Mittelfranken, Eingang Schlotfegergasse 10, 90402 Nürnberg.

Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung bei der Polizeiberatung Zeughaus - am 09.02.2017, ab 09.00 Uhr, telefonisch unter 0911/2112-3993 - erforderlich.

