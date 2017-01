POL-MFR: (101) Intensiver Duft verriet illegalen Drogenanbau

Erlangen (ots) - In Erlangen gerieten gestern (19.01.2017) zwei junge Männer ins Blickfeld der Polizei, nachdem eine Beschwerde über eine Geruchsbelästigung eingegangen war. Bei einer Nachschau konnten illegale Drogen sichergestellt werden.

Ausgangspunkt für die polizeilichen Ermittlungen war eine Beschwerde, dass es in einem Mehrparteienanwesen im Erlanger Stadtteil Bruck seltsam rieche. Die Beamten der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt identifizierten vor Ort schnell den Ursprung der Ausdünstungen und trafen in der betreffenden Wohneinheit zwei junge Männer (jeweils 20) an. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Ermittlungen konnten in dem Apartment mehrere frische und auch bereits getrocknete Cannabispflanzen und dementsprechendes Zubehör aufgefunden werden.

Die illegalen Stauden wurden sichergestellt und die beiden Tatverdächtigen festgenommen. Da der zuständige Staatsanwalt gegen die Beschuldigten Haftantrag stellte, werden beide im Laufe des Freitags einem Richter vorgeführt.

Pamela Schmidt

