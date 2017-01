POL-MFR: (83) Wohnhauseinbruch - Zeugenaufruf

Lauf a.d. Pegnitz (ots) - Ein noch unbekannter Täter ist am Dienstag (17.01.2017) in ein Einfamilienhaus in Schwaig b. Nürnberg (Landkreis Nürnberger Land) eingebrochen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden.

Der Einbrecher stieg zwischen 15:15 Uhr und 19:00 Uhr über ein Fenster in das Anwesen am Fichtenweg ein und verursachte einen Sachschaden von zirka einhundert Euro. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Es steht jedoch zu vermuten, dass der Täter bei dem Einbruch gestört wurde, denn offensichtlich ausliegende Wertgegenstände blieben unberührt.

Beamte des zuständigen Fachkommissariats für Einbruchskriminalität haben die Ermittlungen gegen unbekannt übernommen und bitten um Zeugenhinweise. Die Nummer des Hinweistelefons beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken lautet 0911 2112-3333.

Alexandra Oberhuber/gh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell