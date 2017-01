POL-MFR: (76) Versuchter Einbruchsdiebstahl - Zeugenaufruf

Herzogenaurach (ots) - Noch Unbekannte sind am frühen Montagabend (16.01.2017) in ein Einfamilienhaus in Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) eingestiegen. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro und konnten unerkannt flüchten.

Der Einbruch passierte zwischen 17:40 Uhr und 18:45 Uhr. Die Täter gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in das Anwesen in der Ringstraße und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Wertsachen.

Über einen Entwendungsschaden ist bislang nichts bekannt. Gleichwohl scheint festzustehen, dass es sich um mindestens zwei Personen gehandelt haben muss. Es fanden sich entsprechende Schuhabdrücke im Schnee, führten aber im Rahmen einer sofort ausgelösten Nahbereichsfahndung nicht zur Ergreifung der Täter.

Wer Angaben zu den Flüchtigen machen kann oder sonst etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer (0911) 2112-3333 zu melden.

Alexandra Oberhuber/gh

