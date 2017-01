POL-MFR: (10) Einbruch in Postverteilerzentrum - Zeugenaufruf

Feuchtwangen (ots) - Bislang Unbekannte brachen im Tatzeitraum von Samstag (31.12.2016, 16:00 Uhr) bis Montag (02.01.2017, 07:25 Uhr) in ein Firmengebäude im Feuchtwanger Industriegebiet ein. Die Beamten der Ansbacher Kripo bitten um Zeugenhinweise.

Die Täter gelangten über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Innere eines Postverteilerzentrums in der Sommerauer Straße. Dort brachen sie diverse Behältnisse auf und entwendeten Bargeld im vierstelligen Euro-Bereich sowie den Inhalt von knapp 50 Postsendungen (Pakete, Päckchen). Die Höhe des Sachschadens am und im Gebäude sowie der Wert der Waren aus den Päckchen und Briefen ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Aufgrund des Entwendungsvolumens kann davon ausgegangen werden, dass die Einbrecher für den Abtransport der Beute ein Fahrzeug verwendet haben. Hinweise dazu wären für die Ermittler von besonderem Interesse.

Die Spurensicherung kam vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

