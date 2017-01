POL-MFR: (09) Zigarettenautomat beschädigt - Zeugenaufruf

Fürth (ots) - In der Silvesternacht beschädigten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Um 01:15 Uhr war in der Neumannstraße in der Fürther Südstadt ein deutlicher, lauter Schlag zu hören. Ein Anwohner, der aus seinem Fenster sah, bemerkte zwei Personen, die offensichtlich wegrannten. Die daraufhin verständigte Streife der Polizeiinspektion Fürth stellte fest, dass Unbekannte einen an einer Hausaußenwand angebrachten Zigarettenautomaten schwer beschädigt und vermutlich herausgefallene Packungen entwendet hatten.

Zur Klärung des Vorfalls bittet die Polizeiinspektion Fürth Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zu den beiden als 15 - 17 Jahre alt und dunkel gekleidet beschriebenen Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 / 7 59 05-114 zu melden.

Pamela Schmidt/gh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell