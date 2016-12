POL-MFR: (2323) Brand in Altglascontainer - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Heute Nacht (30.12.2016) um 00:15 Uhr brannten in der Nürnberger Südstadt mehrere Altglascontainer. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand heute Nacht bei einem Feuer in der Sperberstraße. In einem auf der Straße stehenden Altglascontainer war aus derzeit noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen bis zum Eintreffen der von Anwohnern verständigten Feuerwehr auf zwei weitere Glasbehälter und ein in unmittelbarer Nähe geparktes Auto über. Sowohl die Container als auch der Pkw brannten vollständig nieder. Menschen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

Da derzeit noch unklar ist, was zum Brandausbruch geführt haben könnte, bittet die sachbearbeitende Polizeiinspektion Nürnberg-Süd Zeugen sich unter der Telefonnummer 0911 94 82-114 zu melden.

