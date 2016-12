POL-MFR: (2305) Bilanz des Nürnberger Christkindlesmarktes

Nürnberg (ots) - Morgen (24.12.2016) geht der Nürnberger Christkindlesmarkt, der von rund 2,5 Millionen Personen aus aller Welt besucht wurde, zu Ende. Aus polizeilicher Sicht verlief er bislang äußerst positiv. Viele Besucher des Christkindlesmarktes bedankten sich persönlich, aber auch schriftlich bei den eingesetzten Polizeikräften für die sichtbare Präsenz.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte, die mit der Gesamteinsatzleitung betraut war, zeigte mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei - auch zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls - eine deutlich verstärkte Präsenz mit uniformierten und zivilen Einsatzkräften am Christkindlesmarkt, in der Fußgängerzone, im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs und an den Zugängen zum Christkindlesmarkt. Zur Sicherheit aller wurden stichprobenartig Taschenkontrollen durchgeführt. Sichtbar abgestellte Polizeifahrzeuge dienten als Sicherheitssperre. Die Besucher des Christkindlesmarktes reagierten ausgesprochen positiv auf die durchgeführten polizeilichen Maßnahmen.

Die Anzahl der Taschendiebstähle (insgesamt 49), darunter auch erbeutete Mobiltelefone, mit einem Gesamtschaden von etwa 13.500 Euro ist trotz der im Vergleich zum Vorjahr längeren Marktdauer rückläufig. Die Mehrzahl der Diebstähle erfolgte im Bereich der Innenstadt. Mit direktem Bezug zum Christkindlesmarkt wurden 18 Diebstähle (Vorjahr: 27) registriert.

Rund um den Christkindlesmarkt gingen kurzzeitig fünf (2015: 5) Kinder verloren. Sie konnten aber alle innerhalb kürzester Zeit wohlbehalten ihren Eltern bzw. Familienangehörigen übergeben werden.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte erteilten zehn Personen Platzverweise (2015: 9), weil sie betrunken waren oder sich aggressiv verhielten. In 14 Fällen leistete die Polizei Hilfe, weil Personen betrunken oder gestürzt waren. Circa 21 Fundsachen (Geldbörsen, Ausweise, Ringe, Kreditkarten u.a.) wurden bei der Polizei abgegeben und an das Fundamt weitergeleitet.

Das erarbeitete Verkehrskonzept, das wie in den Vorjahren die Herausnahme des Anwohner- und Lieferverkehrs sowie die Verlegung des Taxenstandes während der Öffnungszeiten des Christkindlesmarktes beinhaltete, hat sich unter Sicherheitsaspekten äußerst bewährt und stieß auch bei den Marktbeschickern und den Besuchern auf eine positive Resonanz. In diesem Zusammenhang bedankt sich die Polizei bei allen Betroffenen für das entgegengebrachte Verständnis.

Rund um den Christkindlesmarkt wurden 767 Parkverstöße (2015: ca. 1.100) und 8 Rotlichtverstöße geahndet. Zwei Verkehrsteilnehmer wurden wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gebracht. Viele Besucher nutzten zur Anreise erfreulicherweise die öffentlichen Verkehrsmittel.

Die Nürnberger Polizei bedankt sich beim Marktamt der Stadt Nürnberg, der VAG und allen Kooperationspartnern für die gute Zusammenarbeit.

Elke Schönwald/gh

