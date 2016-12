POL-MFR: (2293) Einbrecherinnen auf frischer Tat ertappt

Nürnberg (ots) - Dank eines aufmerksamen Nachbarn (41) gelang es der Polizei, Dienstagmittag (20.12.2016) im Stadtteil Lichtenhof drei mutmaßliche Einbrecherinnen auf frischer Tat festzunehmen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Antrag auf Haftbefehl.

Dem Bewohner (41) eines Mehrparteienhauses in der Kopernikusstraße war kurz nach 13:30 Uhr aufgefallen, dass zwei Frauen gerade im Begriff waren, die gegenüberliegende Wohnungstür seiner Nachbarin aufzubrechen, die zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause war. Unverzüglich verständigte er über Notruf die Polizei. Als eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg kurz darauf eintraf, wollten die zwei Tatverdächtigen (23 und 29) gerade das Haus verlassen. Die Beamten nahmen die mutmaßlichen Einbrecherinnen vorläufig fest und stellten einen Schraubendreher als mögliches Tatwerkzeug sicher.

Wie sich jetzt herausstellte, war die 23-Jährige in die Wohnung eingedrungen und hatte bereits Schmuck zum Abtransport bereitgelegt. Offensichtlich war sie von ihrer Komplizin (29) über das Eintreffen der Polizei gewarnt worden.

Der an der Wohnungstür angerichtete Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro.

Gut zwei Stunden später stellte eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd einen Pkw Peugeot mit osteuropäischen Kennzeichen rund 500 Meter vom Tatort in der Wirthstraße fest, am Steuer eine 31-Jährige. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich hierbei um das Fahrzeug der beiden Festgenommenen handelte. Diese und die Fahrerin wurden an das Fachkommissariat überstellt. Während die 23-Jährige, die sich in der Wohnung aufgehalten hatte, den Einbruch einräumte, bestritten die anderen zwei den Tatvorwurf.

Die drei Frauen werden heute einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage überstellt.

Robert Sandmann/n/gh

