POL-WL: Verkehrssicherheitstag 2017 des Fernfahrerstammtisches der Polizeidirektion Lüneburg

Ostetal (ots) - Am vergangenen Mittwoch luden die Autobahnpolizeien der Polizeidirektion Lüneburg zum 4. Verkehrssicherheitstag des Fernfahrerstammtisches auf die Rastanlage Ostetal (Süd), an der BAB 1. Das Team vom Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg hatte mit der Unterstützung durch die Verkehrswacht Harburg-Land e.V diesen Tag vorbereitet und als Thema die Fahrassistenzsysteme in Schwerlastfahrzeugen ausgesucht. Das Bundesamt für Güterverkehr sowie Die DEKRA Hamburg-Süd waren mit einem Informationsstand vertreten und konnten viele Fragen u.a. zum Thema Fahrzeugtechnik und -ausrüstung beantworten. Ebenso waren die Kraftfahrervereine "Bewegen mit Herz e.V.", und der Verein "Fair im Verkehr e.V." vertreten. Diese Vereine setzen sich für ein besseres Image der Berufskraftfahrer ein. Einen werksneuer Reisebus mit modernster Sicherheitstechnik war ebenfalls vor Ort. Die rund 200 Besucher hatten somit die Möglichkeit, sich auch auf diesem Fahrzeugsektor zu informieren und sich die Systeme erklären zu lassen. Die "Urgesteine" der Spedition Schilling aus Harsefeld sorgten bei dem ein oder anderen Besucher für leuchtende Augen und waren ein echter Hingucker. So konnte man die Modelle des Herstellers Scania, 110 aus dem Baujahr 1967, 143 aus dem Jahr 1996, T500 aus dem Jahr 2005 mit einem Modell aus dem Jahr 2017 vergleichen, und sich den Wandel der Fahrzeugtechnik vor Ort anschaulich vorführen lassen. Im Polizeizelt konnten sich die Gäste neben Kaffee und Kuchen über den Bereich der polizeilichen Arbeit im Schwerverkehr informieren. Abends ging es dann ins Rasthaus zum allabendlichen Stammtisch. Auch dort wurde das Thema "Fahrassistenzsysteme" vorgestellt und diskutiert. Zusammen mit Uwe Gerbinksi von Scania Bremen führte PHK Roland Wardatzky durch den Abend. Zunächst erklärten Gerbinksi und Waradzky die verschiedenen Systeme, seit wann es sie gibt und welche Funktionsweise sei haben. So ist z.B. ein Notbremsassistent ein vorausschauendes Fahrassistenzsystem über Kraftfahrzeuge, das eine Notbremsung unterstützt oder bei Gefahr vorbeugend selbsttätig bremst. Dies soll die Kollision mit einem Hindernis vermeiden oder (wenn sie z. B. wegen glatter Fahrbahn nicht mehr zu vermeiden ist) die Kollisionsgeschwindigkeit minimieren.

Im Anschluss wurde mit den rund 50 Gästen rege über diese Systeme und deren Abschaltmöglichkeiten diskutiert.

Der nächste Stammtisch findet am 06.09.2017, dann mit dem Thema "Verhalten an Unfallstellen" statt.

