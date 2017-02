POL-WL: Gefahrguteinsatz nach Verkehrsunfall ++ Seevetal - Einbrecher unterwegs ++ Seevetal/Meckelfeld - Transporter gestohlen ++ Und weitere Meldungen

Die Feuerwehr bei der Bergung der defekten Kanister Bild-Infos Download

Bardowick/A 39 (ots) - Gefahrguteinsatz nach Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall auf der A 39 hat heute Morgen für eine mehrstündige Vollsperrung in Fahrtrichtung Lüneburg gesorgt. Gegen 6:20 Uhr verlor der 27-jährige Fahrer eines Kleintransporters nach einem Ausweichmanöver die Kontrolle über seinen Wagen. Der Transporter geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittel-und Seitenschutzplanke. Das Fahrzeug blieb quer zur Fahrtrichtung auf dem Fahrstreifen stehen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Als die Polizei vor Ort eintraf stellten die Beamten fest, dass mehrere Kanister mit insgesamt rund 20 Litern ätzendem Reinigungskonzentrat auf der Ladefläche des Transporters undicht geworden waren. Die Flüssigkeit lief durch den Unterboden des Fahrzeuges auf die Fahrbahn. Der Bereich wurde abgesperrt die Feuerwehr alarmierte nach Schilderung des Sachverhaltes den Umweltzug der Feuerwehr Lüneburg sowie die Feuerwehr aus Bardowick. Die Retter gingen unter Atemschutz vor und lagerten die undichten Kanister in sichere Transportbehälter um. Die ausgetretene Flüssigkeit wurde verdünnt und damit unschädlich gemacht. Nach dem Reinigen der Fahrbahn konnte der Verkehr um 9:20 Uhr wieder freigegeben werden. Aufgrund der Vollsperrung kam es zu einem Rückstau, der in der Spitze 6 Kilometer Länge erreichte.

Seevetal - Einbrecher unterwegs

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 11 und 22 Uhr, drangen Diebe iin Meckelfeld in ein Einfamilienhaus an der Straße Ginsterhof ein. Die Täter hatten eine seitliche Terrassentür aufgehebelt und im Anschluss das gesamte Haus durchsucht. Was sie hierbei erbeuteten, ist noch unklar. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf rund 500 EUR.

In Glüsingen wollten Diebe gegen 18:20 Uhr in ein Haus an der Straße Wennern einbrechen. Sie setzen ihr Werkzeug am Schlafzimmerfenster an. Hierdurch wurden die Bewohner aufmerksam und schauten nach. Die Täter flüchteten, noch bevor sie das Fenster aufhebeln konnten. Zu Schaden kam es nicht.

Seevetal/Meckelfeld - Transporter gestohlen

In der Nacht zu Mittwoch, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 7:15 Uhr, haben Diebe einen im Birkenweg abgestellten VW Transporter gestohlen. Das weiße Fahrzeug mit dem Kennzeichen WL-B399 hatte am Fahrbahnrand gestanden. Der Wert wird auf rund 10.000 EUR geschätzt. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

Buchholz - Diebe wollten Alkohol

Am Mittwoch, gegen 12:00 Uhr wurde der Polizei ein versuchter Ladendiebstahl gemeldet. Zwei Männer waren dabei beobachtet worden, wie sie in einem Supermarkt am Dibberser Mühlenweg Schnapsflaschen im Wert von rund 180 EUR in einem Einkaufswagen gesammelt hatten. Als die beiden Männer bemerkten, dass die Angestellten sie im Auge hatten, stellten sie den Wagen in einem Gang ab und verließen getrennt voneinander das Geschäft.

Noch während die Polizei die Videoaufnahmen sichtete, wurde gegen 12:45 Uhr ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Hamburger Straße gemeldet. Hier war ein Mann festgehalten worden, nachdem er zwölf Flaschen Alkohol im Wert von rund 220 EUR in seinen Rucksack gesteckt und damit den Kassenbereich passiert hatte. Vor Ort stellten die Polizisten dann sehr schnell fest, dass es der Mann war, den sie Minuten zuvor auf dem Video des anderen Marktes gesehen hatten.

Gegen den 25-Jährigen wurden zwei Strafverfahren eingeleitet. Sein 48-jähriger Begleiter, der zumindest im Fall des versuchten Diebstahls als Mittäter gilt, fing während der Sachverhaltsaufnahme an, die Mitarbeiter des Marktes zu beleidigen und zu bedrohen. Er war stark alkoholisiert und wurde bis zum Abend in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

