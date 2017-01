POL-WL: Wochenendmeldung der PI Harburg für den Zeitraum 27.-29.01.2017+++Trunkenheit im Straßenverkehr++Körperverletzung+++Wohnungseinbrüche++

Landkreis Harburg (ots) - Durch die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Jesteburg werden drei männliche Täter nach dem Einbruch in die Flucht geschlagen. Diese hatten am Freitagabend die Terrassentür aufgehebelt und waren bereits dabei den Wohnbereich nach Wertgegenständen zu durchsuchen als die Bewohner nach Hause kamen. Eine Fahndung verlief erfolglos.

In Meckelfeld in der Straße "Koppel" versuchten Täter am Freitagabend zunächst erfolglos ein rückwärtig gelegenes Fenster aufzuhebeln. Anschließend durchstachen sie die Kittfalz, um das Fenster zu öffnen und sich im Wohnhaus nach Wertgegenständen umzuschauen.

Ebenfalls am Freitagabend brachen Täter in einem Mehrfamilienhaus in Neu Wulmstorf in der Wilhelm-Busch-Straße die Tür zu einer Wohnung auf, um dort sämtliche Räume zu durchwühlen und die Wohnung dann mit Diebesgut wieder zu verlassen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten Unbekannte zuerst die seitliche gelegene Terrassentür eines Einfamilienhauses in Jesteburg im Nachtigallenstieg aufzuhebeln. Als dies misslang zerschlugen sie die Scheibe der Tür und öffnet diese. Sämtliche Räumlichkeiten wurden betreten und im Asnchluss mit noch unbekannten Diebesgut wieder verlassen.

Im Zeitraum vom 24.01 bis 28.01 hebelten Unbekannte die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses im Antoniusweg in Bendestorf auf. Sämtliche Räumlichkeiten wurden von den Tätern durchwühlt.

Verdächtige Beobachtungen zu Fahrzeugen und Personen zu den aufgeführten Einbruchdiebstählen melden sie bitte ihrer örtlichen Dienststelle oder der Polizei in Buchholz unter 04181-2850

Appel - Wechselseitige Körperverletzung unter Flüchtlingen Am Samstagabend kam es in einer Flüchtlingsunterkunft in Appel zu einem handfesten Streit zwischen zwei somalischen Flüchtlingen im Alter von 23 Jahren. Beide waren mit 3,70 Promille und 1,99 Promille stark alkoholisiert und hatten sich mit jeweils einer Glasflasche auf den Kopf und die Brust geschlagen. Leichte Schnittverletzungen waren die Folge. Da die Hintergründe unklar blieben, wurde die Streithähne getrennt, wobei einer zuerst dem Polizeigewahrsam zugeführt wurde. Aufgrund der starken Alkoholisierung jedoch dann ins Krankenhaus gebracht wurde. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Trelde - Trunkenheit im Straßenverkehr Am Sonntagmorgen wurde eine 43-jährige Buchholzerin mit ihrem Opel in der Trelder Dorfstraße angehalten und kontrolliert. Ein Alcotest ergab 0,28 mg/l. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Sie muss nun mit einem Fahrverbot rechnen.

Hittfeld/Klecken - wiederholte Trunkenheitsfahrt Am Samstagmorgen wurde ein in Klecken wohnender 35-jähriger Tunesier mit seinem Audi Q5 von einer Zivilstreife in der Maschener Straße in Hittfeld kontrolliert, nachdem er zuvor Schlangenlinien gefahren ist. Ein Alcotest ergab 1,21 Promille, so dass er zur Polizei nach Hittfeld gebracht wurde, um dort mit einem bestellten Arzt eine Blutprobe zu entnehmen. Der Führerschein wurde im Anschluss sichergestellt und das Führeren von Kraftfahrzeugen bis zur richterlichen Entscheidung untersagt. Nachdem der Mann aus dem polizeilichen Maßnahmen entlassen war, hatte er scheinbar nicht besseres zu tun als sich zu Fuß zu seinem Wagen zu begeben und sich erneut hinter das Steuer zu setzen. Eine weitere Polizeistreife konnte ihn dann in der Bendestorfer Straße in Klecken anhalten. Da er nun ohne Führerschein und der bereits bekannten Alkoholisierung unterwegs war, wurde erneut ein Arzt bestellt, um eine Blutprobe zu entnehmen. Noch am Kontrollort wurde der Mann zunehmend aggressiver und sah scheinbar seinen Fehler immer noch nicht ein. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurden dem Mann Handfesseln angelegt und er durfte die Nacht in einer Zelle verbringen. Er darf sich nun für zwei Trunkenheitsfahrten und das Fahren ohne Fahrerlaubnis vor Gericht verantworten.

Drage - Verfolgungsfahrt mit einem nicht amtlich zugelassenen Leichtkraftrad Am 28.01.2017, um 13:30 Uhr, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung ein Zweirad ohne amtliches Kennzeichen, welches die Winsener Straße in Drage in Fahrtrichtung Marschacht befuhr. Der Führer des Zweirades versuchte sich im Anschluss der Kontrolle zu entziehen und missachtete dabei die Anhaltezeichen der eingesetzten Beamten. Im Ortsteil Elbstorf bog er schließlich in eine Seitenstraße ab. Dort ließ er sein Fahrzeug am Fahrbahnrand liegen und flüchtet fußläufig weiter. Hierbei konnte der durch die eingesetzten Beamten nach wenigen Meter gestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Leichtkraftrad vermutlich um Diebesgut aus Dänemark handelt. Ferner war das Fahrzeug nicht zugelassen und nicht versichert. Es wurden mehrere Strafverfahren unter anderem wegen fehlender Pflichtversicherung und fehlender Zulassung eingeleitet. Das Zweirad wurde vor Ort sichergestellt.

Hanstedt - Diebstahl von ca. 30 Jacken während der Faslamsveranstaltung in der Schützenhalle Am 28.01.2017, um ca. 22:00 Uhr, kam es durch bislang Unbekannte zum Diebstahl von ca. 30 Jacken von der frei zugänglichen Gaderobe der Schützenhalle. Bislang haben sich 9 Geschädigte bei der Polizei gemeldet, eine Jacke konnte zudem im Nahbereich wieder aufgefunden werden. Die tatsächliche Schadenssumme konnte noch nicht ermittelt werden. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Tel. 04171-796-0 oder 04172-900580

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell