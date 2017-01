POL-WL: Einbrecher wurden gestört ++ Seevetal/Maschen - Nachbarn hörten verdächtige Geräusche ++ Tostedt - Fußgänger verletzt ++ Tostedt/Todtglüsingen - Von der Fahrbahn abgekommen

Bendestorf (ots) - Einbrecher wurden gestört

In Bendestorf waren erneut Einbrecher aktiv. Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr, versuchten diese zunächst, ein Fenster an einem Einfamilienhaus an der Straße Am Schierenberg aufzuheben. Als das auf der Rückseite des Hauses misslang, versuchten sie es auf der anderen Gebäudeseite. Hier wurden die Täter scheinbar gestört, sodass sie unverrichteter Dinge flüchteten. Es blieb bei Sachschaden.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Seevetal/Maschen - Nachbarn hörten verdächtige Geräusche

Am Mittwoch, gegen 18:40 Uhr, hörten Anwohner in der Straße Kleine Bult verdächtige Geräusche vom Nachbargrundstück. Als sie nachschauten, bemerkten sie dort zwei Männer, die scheinbar gerade im Begriff waren, eine Terrassentür aufzuheben. Die Täter wurden von den Nachbarn angesprochen, worauf hin sie fluchtartig vom Gelände liefen und in einer Nebenstraße zu einem dritten Mann in einen dort wartenden PKW einstiegen. Der Wagen flüchtete anschließend mit hoher Geschwindigkeit. Eine eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Auch hier erbittet der Zentrale Kriminaldienst in Buchholz Hinweise unter der Telefonnummer 04181 2850.

Tostedt - Fußgänger verletzt

Auf der B 75 kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall. Eine ihren 20-jährige Frau war mit ihrem VW Golf von Wistedt kommend in Richtung Buchholz unterwegs. In Höhe der Esso Tankstelle überquerte ein 41-jähriger Mann von links nach rechts die Fahrbahn. Die Frau bremste noch, traf den Mann aber frontal. Der 41-Jährige prallte auf die Windschutzscheibe und fiel anschließend auf die Fahrbahn. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Ein Gutachter machte sich noch vor Ort ein erstes Bild von der Spurenlage. Der 41-Jährige stand zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Ob das für den Hergang eine Rolle spielt, wird noch geprüft. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Tostedt/Todtglüsingen - Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 49-jährige Frau hat am Mittwoch, gegen 9:50 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Harburger Straße verursacht. Die Frau war mit ihrem Opel Corsa in Richtung B 75 unterwegs. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam sie auf der regennassen Fahrbahn nach rechts von dieser ab und durchbrach einen Grundstückszaun. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Auch die Zaunanlage wurde erheblich beschädigt. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 4500 EUR geschätzt. Warum die Frau von der Fahrbahn ab kam, ist noch unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell