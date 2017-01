POL-WL: ++ Salzhausen - Motorroller entwendet ++ Seevetal - Fahrzeug ausgeschlachtet ++

Salzhausen, Seevetal (ots) - Salzhausen - Motorroller entwendet

Unbekannte Täter entwendeten einen Motorroller. Der Motorroller stand in der Straße Am Wiesengrund und war durch eine Plane abgedeckt. Diese Plane entfernten die Täter und stahlen das Fahrzeug. Der Roller der Marke "Taizhou" trug das Versicherungskennzeichen 288 SZO.

Seevetal - Fahrzeug ausgeschlachtet

Eine böse Überraschung erlebte jetzt ein 27 Jähriger Mann aus Seevetal. Dieser hatte sein BMW Coupe in der Gutenbergstraße abgestellt. Als er am Dienstag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Fahrzeug aufgebrochen war. Aus dem Fahrzeug wurden Teile der Innenaussattung entwendet. So u.a. das Lenkrad, ein Airbag und eine Multimediaeinheit. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten ist z.Zt. noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 8000 Euro.

