POL-WL: Beamte stoppen Fahrzeugeigenbau ++ Bendestorf - Laptop gestohlen ++ Egestorf - Werkzeuge aus Transporter geklaut

Winsen (ots) - Beamte stoppen Fahrzeugeigenbau

Am Donnerstagnachmittag befuhren Beamte der Verfügungseinheit die Lüneburger Straße in Winsen, als ihnen ein "unbekanntes Fahrobjekt (uFo)" auf dem gegenüberliegenden Rad-/Gehweg entgegen kam. Die Beamten wendeten und hielten das Gefährt und dessen Führer an. Die Überprüfung ergab, dass sich der 26-jährige Mann aus einem Hoverboard, einer Möbel-Lenkrolle, ein wenig Vierkantstahl und einem Sitz ein eigenes Gefährt gebastelt hatte, um nicht mit Muskelkraft den täglichen Arbeitsweg bewältigen zu müssen.

Hört sich ungewöhnlich an, war es auch. Ihm war nämlich die Fahrerlaubnis entzogen worden und er durfte demzufolge keine herkömmlichen Kraftfahrzeuge führen. Da jedoch auch dieses Gefährt einen Motor hat, besteht der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem gibt es für Hoverboards in der Regel keine Straßenzulassung, sie dürfen also im öffentlichen Verkehrsraum ohnehin nicht geführt werden. Gegen den 26-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bendestorf - Laptop gestohlen

Einbrecher haben am Donnerstag, in der Zeit zwischen 12.30 und 22 Uhr ein Laptop aus einem Einfamilienhaus an der Straße An den Fischteichen entwendet. Die Täter hatten die Terrassentür aufgebrochen und waren so in das Haus gelangt. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und nahmen dabei ein Laptop an sich. Wie hoch die Schadenshöhe ist, steht noch nicht fest.

Egestorf - Werkzeuge aus Transporter geklaut

Auf einem Hotelparkplatz an der Straße Sudermühlen haben Diebe in der Nacht zu Donnerstag einen Renault Master aufgebrochen. Der Transporter war am Mittwoch, gegen 20 Uhr abgestellt worden. Am Donnerstag, gegen 08 Uhr, wurde der Diebstahl entdeckt. Die Täter hatten eine Seitenscheibe eingeschlagen, um an die Ladefläche zu kommen. Dort entnahmen die Diebe mehrere Maschinen und Werkzeuge. Der Schaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

