POL-FL: Kropp: Nachtrag zum Raub auf Schrotthandel - Veröffentlichung Video - Wer kennt die Täter?

Kropp (ots) - Am Freitag, 13.01.17, um 8.30 Uhr betraten zwei maskierte Männer die Büroräume eines Schrotthandels am Mielberg/Kropp und forderten die Herausgabe von Geld. Sie bedrohten die Angestellte mit einem angespitzten Zaunpfahl, so dass diese den Räubern eine silberfarbene Metallgeldkassette mit Bargeld aushändigte. Zeugen beobachteten einen Pkw Ford, der in unmittelbarer Nähe zum Tatort, an der B 77, abgestellt war. Die Täter flüchteten mit diesem in unbekannte Richtung. Am Fahrzeug sollen Kennzeichen der Hansestadt Stralsund (HST) angebracht gewesen sein.

Auf einem nun vorliegenden Video und Foto sind die Täter beim Verlassen des Tatortes zu sehen. Auffällig ist die Arbeitskleidung des einen Täters. Bei dem zweiten Täter ist eine Auffälligkeit am linken Schienbein in Form einer hellen Verfärbung/ Beschädigung zu erkennen. Wer kennt die Personen und kann sachdienliche Hinweise zu ihnen geben? Zeugen oder Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei unter der Rufnummer 04621-840.

Für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, hat der Geschädigte eine Belohnung von 2 000 Euro ausgesetzt!

Das Video ist unter folgendem Link zu sehen: http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/Fahndungen/taeterfahndungen/fahndungen/pdFL_25684_2017/pdFL_25684_2017.html

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell