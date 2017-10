POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots) - Einbeck -vo. Stadt Einbeck, Schützenstraße, Tatzeit von Sonntag, 08. Oktober bis Montag, 09. Oktober 2017, 13.50 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit einem vermutlich grünen Pkw beim Vorbeifahren einen in der Schützenstraße geparkten Pkw Mazda. Nach Angaben des 26-jährigen geschädigten Pkw-Halters aus Einbeck, ist durch den Unfall ein Schaden von über 1.000,- Euro an seinem Pkw entstanden. An der beschädigten Stoßstange konnte von der Polizei grüner Fremdlack sichergestellt werden.

