POL-NOM: Pkw kippt nach Schleudern auf Fahrerseite

Einbeck (ots) - Dassel -vo. Kreisstraße 525, Amelsen/Deitersen, Sonntag, 08. Oktober 2017, 09.52 Uhr. Nach einer Rechtskurve in Richtung Deitersen kam eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Einbeck mit ihrem Pkw Skoda auf den rechten Seitenstreifen und verlor beim Gegenlenken dadurch die Kontrolle über ihren Pkw. Dieser schleudert um die eigene Achse und kippt dann auf dem rechten Seitenrand auf die linke Fahrzeugseite. Die Pkw-Führerin musste anschließend durch die örtliche Feuerwehr durch den Kofferraum geborgen werden, da sich die Türen vorne nicht mehr öffnen lassen. Eine hinten auf dem Rücksitz in einem Kindersitz sitzende dreijährige Tochter konnte zuvor so aus dem Pkw geborgen werden. Beide Personen scheinen durch den Unfall nur leicht verletzt worden zu sein und wurden zur Abklärung dem hiesigen Krankenhaus zugeführt.

