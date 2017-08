POL-NOM: Abbiegeunfall führt zu 8.000 Euro Sachschaden - 38-jährige Fahrerin leicht verletzt

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße (B 446) 08.08.2017, 15:40 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (fg/pa) Eine Leichtverletzte und rund 8.000 Euro Sachschaden, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in der Lauenförder Straße.

Dort war ein 59 Jahre alter Mann aus Moringen mit seinem Auto auf den Wagen einer 38-Jährigen aus Hardegsen aufgefahren, als diese in Richtung ortseinwärts nach links auf ein Firmengrundstück abbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich die Frau leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell