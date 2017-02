POL-NOM: Eine Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Abbiegeunfall

Northeim (ots) - Northeim, Friedrich-Ebert-Wall, in Höhe der Einmündung Arentsschildtstraße 02.02.2017, gegen 14:40 Uhr

NORTHEIM(fg/pa) Ein heftiger Auffahrunfall hat am Donnerstag auf dem Friedrich-Ebert-Wall zu rund 9.000 Euro Sachschaden und einer Leichtverletzten geführt. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Am Nachmittag war ein 22-jähriger Autofahrer in Fahrtrichtung In der Fluth unterwegs, als er auf den PKW eines 19-Jährigen auffuhr, der nach links in die Arentsschildtstraße abbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Die 50 Jahre alte Beifahrerin im vorderen Wagen erlitt leichte Verletzungen. Sie kam mit dem Rettungswagen ins Northeimer Krankenhaus.

Der mutmaßliche Unfallverursacher hatte gegenüber der Polizei angegeben, den stehenden PKW vor sich zu spät bemerkt zu haben. Den Aufprall habe er trotz Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell