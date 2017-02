POL-NOM: Gegen Laternenmasten gefahren

Uslar (ots) - USLAR-VOLPRIEHAUSEN (zi.)

Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer stieß am 02.02.17, um 14:50 Uhr, beim Rangieren in der Rothenbergstraße gegen einen Laternenpfosten, der dadurch verbogen wurde. Am Pfosten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

