POL-NOM: Brand einer Wellblechhütte

Northeim (ots) - 37186 Moringen - Blankenhagen Straße: Zum Knappe Samstag, 28. Januar 2017, ca. 17:00 Uhr

Blankenhagen (Gro)

Am Samstag, gegen 17:00 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Wellblechhütte im Moringer Ortsteil Blankenhagen auf einem Grundstück in der Straße "Zum Knappe" in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr, die mit ca. 40 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zuvor war es einem Nutzer der Hütte noch gelungen, einen Muldenkipper aus der brennenden Hütte zu schieben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

