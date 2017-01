POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Lauterberg (ots) - Bad Sachsa (die)- Am Donnerstag, den 26.01.2017, gegen 09.30 Uhr, kam es in der Schulstraße zu einem Verkehrsunfall. Personen wurden dabei nicht verletzt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war mit seinem schwarzen Geländewagen, Mercedes Benz, auf der Schulstraße in Richtung Bismarckstraße unterwegs. Hier kam es im Begegnungsverkehr zu einer seitlichen Berührung der Außenspiegel mit einem blauen Audi A 4. An dem Audi entstand dabei ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Sachsa, Tel. 05523/481, in Verbindung zu setzen.

