POL-NOM: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Einbeck (ots) - Einbeck, Hubeweg, Mittwoch, 25. Januar 2017, 23.30 Uhr

Ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus Einbeck befuhr mit seinem Firmen-PKW den Hubeweg stadtauswärts. Durch eine Unachtsamkeit geriet er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein am Fahrbahnrand geparkten PKW Audi eines 42-jährigen Einbeckers. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand an dem Firmen-PKW ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 EUR, an dem geparkten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 EUR, wobei es sich vermutlich um einen wirtschaftlichen Totalschaden handeln wird.

