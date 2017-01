POL-NOM: PKW-Aufbruch auf Pendlerparkplatz

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, B 446, Pendlerparkplatz an der BAB 7 25.01.2017, zwischen 05:30 und 18:30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (fal/pa) Bei einem Autoaufbruch auf dem Pendlerparkplatz an der A 7 bei Nörten-Hardenberg haben Unbekannte am vergangenen Mittwoch Werkzeuge im Gesamtwert von rund 1.000 Euro erbeutet.

Im Laufe des Tages hatten die Täter an einem VW Caddy eine Scheibe der Kofferraumtür zertrümmert, um in das Wageninnere zu gelangen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine Bohrmaschine, einen Multischleifer, eine Stichsäge, einen Akkuschrauber und einen Trennschleifer bekannter Hersteller. Insgesamt geht die Polizei von einem Gesamtschaden in Höhe von 1.500 Euro aus.

Hinweise zu den gesuchten Tätern oder zum Verbleib der Beute erbittet die Polizeidienststelle in Nörten-Hardenberg unter Telefon 05503 1004.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell