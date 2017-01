POL-NOM: 2 x Warenbetrug angezeigt

Einbeck (ots) - Einbeck/Dassel -vo. Am gestrigen Dienstag wurden bei der Polizei Einbeck zwei Strafanzeigen wegen Warenbetruges erstattet. Anfang Januar hatte ein 19-jähriger Geschädigter aus Einbeck über Ebay-Kleinanzeigen ein Notebook im Wert von 650,- Euro gekauft und das Geld zum angeblichen Verkäufer aus Nürnberg überwiesen. Das Notebook wurde jedoch nicht geliefert und der angebliche Verkäufer aus Marburg ist für den Geschädigten auch nicht mehr erreichbar. In einem zweiten Fall hatte ein 26-jähriger Geschädigter aus Dassel über Facebook einen Schlagbohrer für 180,- Euro gekauft, den ein angeblicher Verkäufer aus Nürnberg angeboten hatte. Auch hier wurde die Ware nach Bezahlung nicht geliefert und kurz nach dem Geldtransfer wurde das Facebook-Profil sogar gelöscht. Die Polizei Einbeck versucht nun in beiden Fällen über die Kontodaten die Betrüger zu ermitteln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell