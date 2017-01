POL-NOM: Einbruch in Northeimer Döner-Imbiss

Northeim (ots) - Northeim, Am Münster - In der Nacht zum Dienstag, 24. Januar 2017

NORTHEIM (fal) - In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in den Döner-Imbiss an der Straße Am Münster eingebrochen. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Über die Straße Zwinger gelangten die Täter an den rückwärtigen Zugang des Imbisses. Hier brachen sie eine Metalltür zu einem Lagerraum auf und gelangten danach ungehindert in den Verkaufsraum. Aus der Kasse wurde ein kleiner Betrag Hartgeld gestohlen. Zudem scheiterten die Unbekannten bei dem Versuch, einen Zigarettenautomat aufzuhebeln.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straßen Am Münster und Zwinger bemerkt haben oder die andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell