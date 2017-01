POL-NOM: Sachbeschädigung und Diebstahl

Uslar (ots) - USLAR (js) Zwischen dem 20.01.17, 19.00 Uhr, und dem 23.01.17, 05.30 Uhr, füllte ein bisher unbekannter Täter in den unverschlossenen Dieseltank eines Baggers Wasser ein, so dass das Wasser-Dieselgemisch einfror und der Bagger dadurch betriebsunfähig wurde. Eine Reparatur und Ersatz der Filter wurde erforderlich, so dass der Schaden ca. 500 EUR betrug. Das Fahrzeug war auf dem Betriebshof einer Firma in der Ladestraße in Uslar abgestellt.

Zur selben Zeit wurden an zwei Anhängern, die in Uslar, Alte Straße, abgestellt waren, die Anhängeranschlusskabel abgeschnitten und entwendet. Hier entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell