POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Osterode (ots) - Osterode, Fuchshaller Weg,, 19.01.17, 06.35 - 13.05 Uhr

OSTERODE (US) Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Donnerstag, 06.35 Uhr - 13.05 Uhr, in Osterode, Fuchshaller Weg, den Volvo der Geschädigten aus Osterode. Beim Vorbeifahren wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Zudem entstand leichter Lack/-Blechschaden an der vorderen und hinteren Tür sowie am vorderen Radkasten. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt unerlaubt fort. Der Schaden beläuft sich auf 800,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

