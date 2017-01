POL-NOM: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Beschädigung am Geländewagen Bild-Infos Download

Bad Lauterberg (ots) - BAD LAUTERBERG (GKo) Bad Lauterberg, Schulstraße, 15.01.-16.01.2017

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in der Schulstaraße zu einer Unfallflucht. Ein zwischen dem Kirchparkplatz und der Ritscherstraße am rechten Fahrbahnrand geparkter blauer Geländewagen wurde dabei erheblich beschädigt. Vermutlich ein vorbeifahrender Klein-Lkw oder ein größerer Kastenwagen beschädigte den Pkw auf der Fahrerseite. Durch den Anstoß wurde unter anderem der hintere Radkasten leicht aufgerissen. Anhand des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass der Verursacher den Unfall bemerkt haben muss, sich aber unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Durch den Unfall ist an dem Geländewagen ein Schaden von ca. 4000 Euro entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise

