POL-NOM: Täter drangen in Wettlokal ein

Osterode (ots) - Osterode, Am Rollberg, 18.01.17, 00.45 Uhr - 00.50 Uhr

OSTERODE (US) In der Nacht zum Mittwoch, gg. 00.45 Uhr, warfen zwei mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidete Täter mit einem Blumenkübel die Schaufensterscheibe eines Wettlokals am Rollberg ein. Sie drangen in das Gebäudeinnere ein und beförderten einen Wettautomaten nach draußen. Dort luden sie diesen auf einen mitgebrachten Einkaufswagen. Der Abtransport scheiterte schon nach wenigen Metern, da der Wagen samt Inhalt umfiel. Die Täter flüchteten ohne Beute in Richtung Innenstadt. Es entstand ein Sachschaden i.H.v. ca. 3000,-- Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel. 05522/508-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell