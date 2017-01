POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen notieren das Kennzeichen

Einbeck (ots) - Einbeck, Möncheplatz 12, Samstag, 14. Januar 2017, 19.00 Uhr

Ein 42-jähriger Fahrzeugführer aus Dassel parkte seinen PKW Mercedes am Straßenrand, um ein Restaurant aufzusuchen. Gegenüber des abgestellten Fahrzeuges fuhr ein 74-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Gandersheim rückwärts aus einer Parkbucht heraus und stieß an den PKW des 42-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Bad Gandersheimer zügig in Richtung Dr.-Friedrich-Uhde-Straße davon. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachteten, konnten sich das Kennzeichen notieren und teilten dieses der Polizei in Einbeck mit. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallflüchtigen aufgenommen

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell