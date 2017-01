POL-NOM: Fahrer fuhr ohne Führerschein und stand unter Drogeneinfluss

Osterode (ots) - Osterode, Herzberger Straße, 11.01.17, 14.15 Uhr

OSTERODE (US) Am Mittwoch, gg. 14.15 Uhr, wurde ein 20jähr. Mann aus Osterode, in der Herzberger Straße, von der Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des weiteren wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Da dieser positiv ausfiel wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

