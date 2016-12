POL-DN: Einbruch in Juwelierladen

Düren (ots) - In den frühen Morgenstunden des Donnerstags gelang es drei unbekannten Tätern, in ein Schmuckgeschäft in der Innenstadt einzubrechen. Bislang konnten sie nicht gefasst werden.

Kurz nach 04:30 Uhr geschah die Tat in der Wirtelstraße. Drei dunkel gekleidete und mit schwarzen Sturmhauben maskierte Personen hebelten die Rolllade sowie die Haupteingangstür des in der Fußgängerzone gelegenen Geschäfts auf. Im Inneren öffneten sie ebenfalls gewaltsam die Türen zu den Schaufenstern und bedienten sich anschließend an der dort ausgestellten Ware. Mit dem widerrechtlich angeeigneten Schmuck verließen sie den Tatort und flüchteten auf Fahrrädern in Richtung Norddüren. Ihr Tatwerkzeug warfen sie bei ihrer Flucht weg. Einer der Einbrecher soll eine dunkle Trainingsjacke mit roten Streifen getragen haben. Der Wert des entwendeten Diebesguts wird noch ermittelt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Ergreifen der Täter. Die von ihnen benutzten Brecheisen wurden aufgefunden und sichergestellt. Weitere Spuren konnten am Tatort gesichert werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Wer diese mit Hinweisen auf verdächtige Beobachtungen unterstützen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Einsatzleitstelle der Polizei zu melden.

