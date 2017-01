POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Osterode (ots) - Osterode, Borhecksgasse, 09.01.17, 08.00 Uhr

OSTERODE (US) Am Montag, gg. 08.00 Uhr, ereignete sich in Osterode, in der Borhecksgasse, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW des 26jähr. Geschädigten aus Osterode. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden i.H.v. 1000,-- Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell