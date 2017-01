POL-NOM: Rotlicht übersehen - mit Pkw zusammgestoßen

Einbeck (ots) - Einbeck (PAP) Am Sonntag, 08. Januar 2017, gg. 18.00 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Einwohner aus Katlenburg-Lindau die Beverstraße in Einbeck in Richtung Altendorfer Tor. An der Kreuzung Grimsehlstraße/Beverstraße übersah er das Rotlicht der LZA und fuhr in die Kreuzung ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 20-jährigen Einwohnerin aus einem Einbecker Ortsteil, die die Grimsehlstraße in Richtung stadtauswärts befuhr. Die 20-jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden von insgesamt 11.000 Euro.

