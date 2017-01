POL-NOM: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots) - 37186 Moringen, Mannenstraße, Freitag, 06.01.2017, 14.45 Uhr

MORINGEN (ro) - Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Moringen befuhr mit Beifahrerin die Mannenstraße in Richtung Northeimer Straße. Davor war ein 51-jähriger Pkw-Fahrer, ebenfalls aus Moringen, unterwegs. Als dieser am rechten Fahrbahnrand anhalten wollte, bremste er seinen Pkw ab. Das bemerkte der 27-Jährige zu spät und fuhr ungebremst auf. Er und seine 22-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 4000 geschätzt. Der Verursacher stand zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Ein Alcotest ergab über 0,5 Promille. Eine Blutprobe wurde bei ihm entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

