POL-NOM: Vermisste 84-Jährige wohlbehalten wieder aufgefunden

5. Januar 2017

NORTHEIM (fal) - Gemeinsam mit einem Polizeihubschrauber, Hunden und Rettungskräften der Northeimer Feuerwehr und der Johanniter suchten Polizeibeamte in der Nacht zum Mittwoch in der Northeimer Innenstadt nach einer vermissten 84-jährigen Frau.

Nachdem der Lebensgefährte die an Demenz erkrankte Rentnerin schon eine Zeitlang in der Northeimer Innenstadt gesucht hatte, verständigte er gegen 23.40 Uhr die Polizei. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wurde bis gegen 05.30 Uhr nach der orientierungslosen Frau gesucht. Der Polizeihubschrauber war von ca. 01.30 Uhr bis 02.30 Uhr mit in die Suche eingebunden und kreiste über Northeim.

Am Donnerstag gegen 09.00 Uhr sah der Lebensgefährte die Vermisste in einem Cafe an der Einbecker Landstraße. Sie war wohl auf. Wie und wo sie die Nacht verbracht hatte, konnte bislang noch nicht geklärt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell